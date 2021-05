Matteo Gamerro e la sua ultima impresa: un film per raccontare la sclerosi multipla

Matteo Gamerro è torinese e vive a Barone Canavese, comune di 597 abitanti nella provincia di Torino. Da diversi anni si trova su una sedia a rotelle, dopo aver scoperto di essere malato di sclerosi multipla. Ex atleta, è laureato, ha un lavoro, si è costruito un’abitazione per essere indipendente e viaggia continuamente in giro per il mondo.