La Torino che sogna il grande tennis ora si fa raccontare la "favola" di Andre Agassi

Torino sempre di più capitale mondiale del tennis. E per prepararsi al meglio a cinque anni di grandi sfide tra campioni e giovani speranze, cosa c'è di meglio del racconto della storia di uno dei più grandi del passato? Va in scena giovedì 27 e venerdì 28 maggio, al Cine-teatro Baretti , lo spettacolo teatrale " Open - La mia storia ", basato sulla biografia di Andre Agassi .

Appuntamento alle 19.30 per il testo che ha la traduzione di Giuliana Lupi e vede sul palco Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor ed Elena Russo Arman, le luci sono di Matteo Crespi di Invisibile Kollettivo e la produzione è del Teatro dell'Elfo.

Lo spettacolo era previsto per l'inizio della stagione 20/21 presentata in anteprima a fine ottobre, poi la pandemia ha cambiato il corso della nostra storia ed eccoci qui felici di poter recuperare le date e felici di poter presentare al pubblico torinese uno spettacolo che stupirà e divertirà.

"Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare, e questo divario, questo conflitto, tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi appare l'essenza della mia vita ... "