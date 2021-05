Il 24 maggio la ripartenza dello Sport, il CSEN convocato in Consiglio Regionale

Dopo un lungo e forzoso stop dovuto all'emergenza covid, finalmente lunedì 24 maggio il mondo dello sport potrà ripartire in totale sicurezza e riprogrammazione, con la tanto attesa e sperata riapertura di palestre e dei centri sportivi, seppur rimangono ancora cavillose le problematiche e le risoluzioni da affrontare al riguardo.

Durante l'audizione del Consiglio Regionale del 19 maggio indetta dal consigliere Sarno e convocata dal Presidente Allasia, ha partecipato attivamente anche il Presidente CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu, il quale ha dichiarato: "L'obiettivo è aiutare il mondo dell'associazionismo sportivo, che con la riapertura segna il momento della ripartenza ma non cancella le grandi perdite economiche dovute alla pandemia".

Durante l'audizione sono state predisposte e discusse delle proposte strutturali e ben mirate, affinché gli interventi in programma abbiano un risvolto pratico, duraturo ed efficace per tutte le associazioni del territorio che da tempo stanno attraversando una vera e propria crisi del settore. Inoltre, tra i numerosi interventi fatti, c'é stata anche la proposta degli EPS, di creare un hub permanente sulla promozione sportiva di base.

E infine, la Regione Piemonte ha riconosciuto anche un ruolo importante degli enti di promozione sportiva come grande organizzazione di supporto reale per le associazioni sportive in difficoltà. L'audizione sul tema sport è stata alquanto fruttuosa e ad ora è stata solamente una delle prime al riguardo e si spera che, anche nel corso del tempo, si traduca in azioni concrete da parte delle istituzioni perché d'altronde anche lo sport è una pedina importante nella società.