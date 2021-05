La Reale Mutua Basket Torino in campo per gara 2. Campigotto: "Mantova ha dimostrato di essere squadra solida ed esperta"

Archiviata la vittoria nella prima partita dei playoff, la Reale Mutua Basket Torino torna in campo questa sera per la seconda gara della serie.

“Vinta gara 1 giusto 24 ore fa, ci prepariamo per gara 2. - è il commentato l’assistant coach Campigotto - Mantova ha dimostrato di essere squadra solida ed esperta che non molla mai; nelle difficoltà si è appoggiata a tanti elementi diversi, dall’esuberanza di Maspero al talento di Cortese e Veideman. Dobbiamo sicuramente rivedere quello che non è andato bene in gara 1 per non farci trovare impreparati nella seconda partita”.

Nonostante un terzo quarto da dimenticare, Torino ha sempre controllato le sorti di Gara 1, trascinata da un Jason Clark capace di mettere a referto un 5/5 su da dietro l’arco (21 i punti complessivi). Buone le prove di Ousmane Diop - in netta ripresa rispetto alle ultime uscite della fase ad orologio - e di Franko Bushati: l’esperienza del playmaker italo-albanese è stata fondamentale per uscire dal momento di difficoltà dei gialloblù.

“Dobbiamo resettare tutto, la serie non è chiusa. - commenta l'allenatore di Mantova Di Carlo - Vogliamo conquistare almeno gara 4. Per alcuni ragazzi questa è stata la prima partita di playoff e hanno patito l’emozione; ho chiesto loro di tirare fuori coraggio minuto dopo minuto. Dobbiamo sfruttare l’opportunità di confrontarci con squadre di livello ma è necessario alzare l’intensità. In gara 2 lo faremo”.

Nelle altre partite dal tabellone “argento” Tortona e Verona si è sono nettamente imposte su Ravenna e Urania Milano. Sorpresa per Forlì, superata da Eurobasket Roma grazie ad un canestro da centrocampo sulla sirena dell’ex PMS Torino Kenneth Viglianisi.

Palla a due alle h.19.00 al Pala Gianni Asti, diretta su LNP Pass.