Basket, una Reale Mutua perfetta si abbatte su Mantova

I gialloblù si portano sul 2-0 nella serie, giovedì in trasferta primo match point per accedere alla semifinale

La Reale Mutua supera la Staff Mantova per 84-56 e si porta sul 2-0 nella serie. I gialloblù, in controllo dall’inizio del match, chiudono definitivamente i conti con la prova di forza del quarto quarto, arrivando anche ad un vantaggio di trenta lunghezze. Prova maiuscola di Kruize Pinkins, miglior marcatore del match con 24 punti. CRONACA Ritmi bassi in avvio di gara tra la Reale Mutua e Mantova: Torino prova subito la fuga con Diop e Clark, Mantova risponde con Veideman e Weaver e dopo 5’ il risultato è di 8-4. La Reale prova a cambiare il passo con Cappelletti, ma gli ospiti sono bravi ad evitare la fuga dei gialloblù con Infante e Ceron (15-13). Sul finale di quarto gli sforzi di Torino vengono premiati, con le sortite di Clark e Pinkins che valgono il +6 (19-13) dopo 10’. Nella seconda frazione Mantova alza la testa e trascinata da Ceron e Ghersetti accorcia fino al -1 (23-22) del 15’. La Reale Mutua non ci sta e passa al contrattacco: Pinkins e Clark aprono le danze, Diop mette il punto esclamativo sul parziale di 12-0 che vale il massimo vantaggio di +14 (38-24). Il viaggio in lunetta di Veideman manda le squadre negli spogliatoi sul 38-26. Dopo un primo tempo giocato a strappi, nel terzo quarto le due squadre si affrontano con un botta e risposta che mantiene le distanze sostanzialmente invariate per praticamente tutti i 10' (56-43). Ad inizio del quarto quarto Torino prova a spaccare il match con la bomba di Capitan Alibegovic, per il +18 (61-43) che consiglia a coach Di Carlo un time out. All’uscita dalle panchine è ancora Torino a controllare il pallino del gioco e a chiudere definitivamente i giochi con due triple di Diop che stroncano ogni possibilità di rimonta per Mantova (69-44). Dopo aver toccato il +30 (79-49) con Pinkins, Torino controlla il match fino al 84-56 finale. Reale Mutua Basket Torino-Staff Mantova 84-56 (19-13, 19-13; 18-17, 28-13)

Torino: Cappelletti 8, Bushati 2, Alibegovic 15, Pagani 3, Pinkins 24, Diop 16, Toscano, Penna NE, Clark 16, Campani. All. Cavina

Mantova: Bonacini 9, Ziviani, Veideman 10, Ghersetti 14, Ferrara 2, Maspero 3, Weaver 4, Ceron 10, Infante 2, Cortese 2. All. Di Carlo

SM

