Il Consiglio regionale approva l'urgenza per il Ddl sul gioco

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la richiesta di dichiarazione d’urgenza presentata dalla Giunta per il nuovo ddl sul gioco.

L’autorizzazione alla richiesta è un passaggio tecnico necessario per accorciare i tempi dell’iter del ddl in Consiglio. Dopo il via libera, il provvedimento approvato dalla Giunta venerdì scorso arriverà a breve in Commissione.

L’esame congiunto del ddl in sede referente è stato assegnato alle Commissioni Economia, Sanità e alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità, nonché in sede consultiva alla Commissione bilancio. L’obiettivo della maggioranza è arrivare all’approvazione entro fine giugno.