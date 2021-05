Buone idee per una città a misura di giovani: a Torino ci si affida ad Archimede

"Quando immagino la città del futuro mi riferisco principalmente ai giovani e alle giovani - dichiara Marco Alessandro Giusta, assessore giovani, diritti e creatività della Città di Torino. E continua - con questo bando abbiamo voluto aprire delle opportunità, spazi per provare, mettere alla prova delle idee, mettersi in gioco, anche sbagliare, ma con la rete di sicurezza data da un attento lavoro di accompagnamento da parte dei servizi delle politiche giovanili. Questo bando è un po' particolare: vogliamo aprirci, consapevoli che le idee che interessano alle e ai giovani e che rispondono a bisogni, speranze e sogni spesso sono in continua evoluzione. La loro emersione e il loro incontro con le istituzioni alle volte è difficile, anche per questo abbiamo previsto che la giuria sia partecipata da due giovani esperti/e. Nei miei cinque anni come assessore alle politiche giovanili ho incontrato tante idee eccezionali che avevano solo bisogno di una spinta per partire, è a loro che è rivolto questo bando. Sono convinto che queste idee saranno l'inizio per la città del domani".