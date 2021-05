Il Maestro dei tappeti apre le porte ad Appendino: “Era meravigliata, spero che Torino valorizzi la collezione”

Un viaggio di 42 minuti nello sconfinato mondo dei tappeti. Nella giornata di ieri, la sindaca Chiara Appendino si è immersa nell’atelier di Taher Sabahi, mercante iraniano, collezionista e Maestro dei tappeti.

Valorizzare una collezione unica al mondo

Una visita di cortesia, che non può nascondere l’opportunità per la Città di valorizzare una collezione unica al mondo, fatta di migliaia e migliaia di capolavori provenienti da ogni angolo del pianeta. Ed è proprio passeggiando tra tappeti e kilim, tra selle da cavallo e sacche per il sale, tra abiti e copricapo indossati dai bambini nomadi e stanziali in Caucaso e in Asia Centrale, che la sindaca, accompagnata dall’assessore al Commercio Alberto Sacco, ha raccolto la suggestione di dare vita a un evento che permetta ai torinesi e ai turisti di rendersi conto del tesoro custodito con amore nel negozio di corso Vittorio Emanuele II.

Appendino colpita da tanta bellezza

“E' stata una visita molto cordiale e apprezzata: Chiara Appendino è rimasta molto colpita dalla bellezza, le si illuminavano gli occhi guardando i tappeti" spiega il gallerista. La prima cittadina ha visitato il Museo del Tappeto, il caveau e le gallerie. Ad accompagnarla in questo viaggio, il maestro Sabahi, che le ha raccontato le affascinanti storie che si nascondono dietro ogni articolo presente nella sua galleria.Il sogno del Maestro, come già espresso più volte in passato, è che la Città sia in grado di valorizzare questo enorme patrimonio culturale fatto di 1.700 tappeti e 2.000 libri tematici raccolti in una vita intera, di cui 60 anni trascorsi a Torino. Una possibilità concreta, vista la visita della sindaca e dell'assessore. Magari in autunno, quando si spera che la vita quotidiana possa tornare quella di un tempo e possano finalmente ripartire gli eventi.

Non disperdere questo patrimonio

"Ho dato tanto a questa città. Mia moglie è piemontese, i miei figli sono nati qui: mi auguro che Torino, più che fare qualcosa per me, faccia qualcosa per sé". Non disperdere questo enorme patrimonio culturale potrebbe essere una meravigliosa storia, l'ennesima, da intrecciare con le altre celate nelle trame e nelle tele dei tappeti di Taher Sabahi.