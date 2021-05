Alla Lavanderia a Vapore di Collegno danzano i giovani talenti di Interplay Festival

Nicola Simone Cisternino in "The Square" per Interplay Festival (foto di Dario Bonazza)

Anche nel 2021 Interplay ha voluto dare uno spazio speciale agli artisti emergenti della scena nazionale nel pieno rispetto di una vocazione sempre presente ma ancora più necessaria in un momento così difficile, in cui proprio gli artisti più giovani hanno sofferto la quasi completa mancanza di occasioni. Indicati dalla critica come realtà di punta della scena nazionale per l’originalità delle scelte coreografiche e capacità autoriale, gli artisti programmati sono stati selezionati alla Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2020 del Network Anticorpi XL.

Questa sera, giovedì 27 maggio, dalle 19.30, alla Lavanderia a Vapore il festival presenta i lavori di Nicola Simone Cisternino e Martina Gambardella insieme al lavoro Rabbia da Salotto di Federica Pozzo che si inserisce in quel dialogo aperto con le scuole di danza del territorio che da sempre favorisce il passaggio tra danzatori amatoriali e l’avvio alla professionalità, tra pubblico delle scuole di danza e pubblico a teatro che Interplay ha sempre voluto valorizzare coinvolgendoli all’interno della programmazione di danza del festival sotto il cappello Pillole di Danza.