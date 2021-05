Sport |

La Reale Mutua a Mantova per chiudere la serie

I gialloblù hanno l'opportunità di chiudere i quarti di finale in gara 3

Il terzo appuntamento tra Torino e Mantova è il primo match point per i gialloblù: dopo i due confronti vinti tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, gli uomini di Coach Cavina hanno l’occasione di chiudere la serie questa sera - h. 19.00 - alla Grana Padano Arena di Mantova. “Nei play off ogni partita ha una propria storia, anche se giochi contro lo stesso avversario di cui ormai conosci ogni pregio e difetto. - commenta coach Iacozza alla vigilia nel match - In gara 3 dovremo riprodurre il livello di energia mostrato finora nelle due gare giocate, avere cura di ogni possesso offensivo e difensivo e mantenere il giusto atteggiamento per quaranta minuti. Mantova è una squadra con tanta esperienza che proverà a portare la serie a gara 4, per cui ci aspettiamo un’altra sfida difficile, dove le nostre motivazioni saranno fondamentali”. Dominati sotto l’aspetto del gioco, i due match casalinghi hanno lasciato degli strascichi nell’infermeria della Reale Mutua: questa sera Coach Cavina non avrà a disposizione Lorenzo Penna (rimasto a Torino per un problema alla caviglia) e Daniele Toscano, partito con la squadra, ma con quasi zero possibilità di scendere in campo. Palla a due alle h. 19.00, diretta su LNP Pass.

SM

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.