Gli appuntamenti online come tendenza popolare in epoca pandemica

Il fiume trova sempre la via del mare, e gli uomini vanno dove ci sono le donne. Non c’è quindi da stupirsi se con la quarantena sia arrivata anche una esplosione nella partecipazione ai siti per appuntamenti. Esplosione trainata da una fortissima presenza femminile di gran lunga superiore a ciò che era stato per gli anni precedenti, infatti i siti per appuntamenti hanno registrato proprio a partire da marzo 2020 un importante impennata nell’uso della propria piattaforma, e questo nonostante il settore degli incontri online fosse in crescita già da molti anni.

In tanti ormai preferiscono cercare il partner online. Non è sempre facile conoscere persone nella vita reale, per questo i siti di incontri sono di grande aiuto per tutte le persone che vorrebbero fare nuove conoscenze in modo facile. Per le persone meno esperte nell'uso dei portali, sono stati creati siti facili da usare, dove ci sono utenti di tutte le età, il che vuol dire che anche gli utenti più maturi non hanno trovato difficoltà.

Il fenomeno è arrivato con una forza tale da frantumare alcuni muri resistivi che si credeva avrebbero impedito l’accesso per molto tempo, ad una grande fascia di utenza ancora poco digitalizzata.

L'ancora di salvezza

Nonostante all’inizio della pandemia moltissimi psicologi si siano soffermati su quanto difficile sarebbe stato il superamento del lockdown per le coppie non abituate a restare a stretto contatto le 24 ore del giorno, la realtà empirica ci ha dimostrato quanto coloro che soffrono maggiormente l’impatto di queste misure non siano le coppie già formate, le quali in un modo o nell’altro trovano il proprio equilibrio, ma i single che si ritrovano improvvisamente con le ali tappate, impossibilitati a frequentare i soliti punti di ritrovo dove conoscere persone nuove e stabilire legami freschi. Per tutta questa categoria di persone i siti per appuntamenti sono un’ancora di salvezza davvero importante.

Il dato interessante riguardante i siti di incontri è che apparentemente quando un utente single ne scopre il funzionamento difficilmente lo abbandona in favore del metodo tradizionale. Mentre infatti durante il corso del 2020 la pandemia, il lockdown in Italia è stato gestito a singhiozzo, con momenti di libertà e punti di ritrovo aperti seguiti da una quarantena stretta, eppure i siti per appuntamenti che hanno registrato un incremento di utenza in ogni fase di lockdown, non ne hanno registrato alcuna diminuzione durante le fasi di libertà.

Il futuro è già qui?

Un fenomeno molto simile è apprezzabile se osserviamo i dati statistici di grandi aziende tecnologiche come Amazon o dei giganti nella distribuzione multimediale come Netflix, anche in questi casi il lockdown è stato un innegabile motivo di maggior impulso, ma la sua assenza non ha significato alcun rintracciamento dei livelli di tendenza.

La ragione è ricercabile nel fatto che tutte queste aziende hanno in comune il fatto di arrivare da anni di tendenza positiva, nel caso dei siti per appuntamenti così come nel caso dei giganti tecnologici, si tratta di aziende che erano comunque destinate ad imporsi nella nostra quotidianità, e che da situazioni di difficoltà transitorie, in virtù del fatto che portano intrinsecamente una soluzione proprio ai problemi di chi è costretto a casa, ricevono semplicemente un maggior impulso. Tuttavia, una volta che un nuovo utente ne inizia a conoscere le potenzialità non li abbandona più per tornare al vecchio stile di vita, anche qualora le condizioni dovessero ritornare allo stato originale.

Gli appuntamenti online sono uno dei fenomeni più importanti che l’epoca pandemica ha portato a galla, milioni di persone li utilizzavano già prima, ma moltissimi di più li utilizzano adesso. I vantaggi sono innegabili le persone hanno modo di conoscersi prima, meglio, ed in totale sicurezza senza nemmeno uscire di casa.

Il primo appuntamento dal vivo non può che risultare qualitativamente superiore a qualunque altro appuntamento con uno sconosciuto, incontrato magari il giorno prima in metropolitana. Non temere quindi il lockdown, gli strumenti per affrontarlo li hai a portata di click.