Olive taggiasche e olio extravergine d’oliva taggiasca direttamente a casa tua dalla Liguria!

L’Azienda Agricola Castelin nasce nel 2009 dalla voglia di Emanuele Arimondo di dare un prodotto di nicchia coltivato e lavorato ancora come si faceva anticamente, interamente da lui, con prodotti che esistono da oltre due secoli nelle campagne dell’entroterra di Imperia.

La Sua famiglia, da generazioni, lavora una delle colline più alte (100 mt. sul livello del mare) e prestigiose di San Bartolomeo al Mare, ridente paesino in provincia di Imperia. Gli uliveti e i vigneti sono posizionati su terrazze affacciate sul Golfo Ligure, coccolati dal sole dall’alba al tramonto e accarezzati dalla brezza marina che li rende unici nella loro fattispecie producendo frutti pregiati e di alta qualità.

La produzione dell’Azienda Agricola Castelin è limitata perché, seguendo le tradizioni dei suoi avi prime e dei suoi genitori poi, Emanuele utilizza solo ed esclusivamente i prodotti della sua terra che lavora in modo semplice e antico per ottenere un prodotto sano e genuino tanto da far venire l’acquolina in bocca dal profumo che emanano.

Ecco che nascono: l’olio extravergine di oliva, le olive in salamoia, un rinomato patè d’olive in grana grossa, succulenti olive snocciolate sott’olio extravergine tutto rigorosamente di varietà taggiasca, un ottimo vino Vermentino D.O.C. della Riviera Ligure di Ponente e il Pesto Genovese fatto con Basilico D.O.P. e ingredienti di primissima qualità.

Tradizioni antiche di coltivazioni trasmesse nei secoli, di padre in figlio, per mantenere intatto quell’amore per la terra che ha portato oggi Emanuele Arimondo, che deve il suo nome al nonno paterno, a coniare una frase, icona della sua Azienda: “L’alta Qualità… ha un Gusto diverso”

