Amministrative, c'è un nuovo candidato sindaco: è Ivano Verra, di Italexit

Sulla scena politica orinese si aggiunge un nuovo candidato sindaco per le elezioni amministrative di ottobre: si tratta di Ivano Verra, presentato da Italexit, il partito di Gianluigi Paragone che verrà presentato ufficialmente giovedì 3 giugno.



"Oltre la destra e sinistra per un vero cambiamento: la via d'uscita per Torino" è lo slogan che si legge nel volantino che annuncia l'iniziativa alla quale saranno presenti anche il responsabile del Piemonte di Italexit Luciano Bosco e il responsabile di Torino Roberto Mossetto.

Architetto di 57 anni esperto in beni culturali e restauro di edifici soggetti a vincolo monumentale, come si legge nella presentazione sulla sua pagina Facebook ufficiale, Verra dice di avere esperienza amministrativa in un comune della città metropolitana "e ora ricopro incarichi in Anci a livello regionale e nazionale".



"La mia candidatura - si legge ancora sul social - va oltre la destra e la sinistra. Darò voce a tutti i torinesi che vogliono dire basta a questo sistema in mano ai soliti centri di potere che si arricchiscono a discapito della comunità. Credo in una strategia territoriale e sociale proiettata verso il futuro con un intervento attivo dell'amministrazione nel sostenere e restituire dignità a chi è stato trascurato e abbandonato".

Al momento i candidati a sindaco di Torino sono: oltre a Ivano Verra (Italexit), appunto, Angelo d'Orsi (Rifondazione Comunista, Rifondazione Comunista, DemA, Sinistra Anticapitalista, Torino solidale, Pci, Fronte Popolare, Potere al Popolo), Paolo Damilano (centrodestra), Ugo Mattei (Lista Civica Futura), Mino Giachino (Sì Tav e Sgarbi), Giusi Greta Di Cristina (Partito Comunista), Davide Betti Balducci (Torino Civica, Partito Gay e Partito Animalista) e Paolo Alonge (3V). Il centrosinistra voterà alle Primarie per decidere chi sarà il candidato tra Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso. Ancora non si sa il candidato del Movimento 5 Stelle.