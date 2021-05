Politica |

Città metropolitana, approvato il consuntivo 2020

Con l'avanzo, un'iniezione di liquidità sul territorio

Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 da parte del Consiglio metropolitano nell'ultima seduta, atto illustrato dal vicesindaco metropolitano Marco Marocco, si è concluso per la Città metropolitana di Torino un esercizio profondamente caratterizzato - come per tutti gli Enti locali - da forti ristrettezze economiche rese più pesanti dalla pandemia. Da segnalare però positivamente che i conti di corso Inghilterra registrano un tesoretto di cassa, in gergo tecnico definito avanzo di bilancio così ripartito: un avanzo accantonato di 90 milioni e 180.357euro, un avanzo vincolato di poco superiore ai 114 milioni di euro, un avanzo destinato di 3 milioni e 853.761 euro infine l'avanzo libero di 42 milioni e 394.229 euro. Un’iniezione di liquidità da mettere in circolo attraverso una variazione di bilancio entro luglio che tornerebbe utile per far partire molti progetti in cantiere, dalle scuole alla viabilità e alla tutela del territorio e dell’ambiente nell'ottica di una Città metropolitana che possa tornare ad incidere positivamente sul territorio torinese, dopo anni caratterizzati prevalentemente da misure di austerity.

comunicato stampa