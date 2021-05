Primarie al maschile, Parigi: "Vogliamo società dove escludere donne sia imbarazzante come buttare sigaretta per strada"

“Voglio che nella nostra società escludere le donne diventi imbarazzante come buttare una sigaretta per terra”. Parola di Antonella Parigi, che per le Comunali di Torino ha creato insieme ad altre professioniste, mamme e comunicatrici “Torino Città delle donne”. Un comitato che in questi mesi ha elaborato un manifesto, da consegnare al futuro sindaco, che contiene una serie di proposte su temi come il lavoro, la salute e l’educazione per trasformare il capoluogo in una realtà più rosa.

1° giugno confronto all'Off Topic tra i candidati alle Primarie e "Torino Città delle donne"

In questi giorni sta tenendo banco il fatto che in corsa per le Primarie del centrosinistra siano tutti uomini. Nessuna delle ipotetiche candidate, dall’ex assessore Gianna Pentenero all’esponente dei Moderati Carlotta Salerno, parteciperà alle consultazioni del centrosinistra. E proprio con Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso, “Torino Città delle donne” ha promosso un confronto per martedì 1° giugno alle 18 all’Off Topic per rispondere ad una serie di domande sulla mancata rappresentanza politica femminile.

Parigi: "Cultura patriarcale pone sbarramento iniziale"

Un problema però che per molti non sarebbe da attribuire agli uomini, ma alle donne. Le Primarie infatti erano aperte a tutti, senza distinzione di genere: per partecipare era sufficiente raccogliere le firme o essere appoggiati da un partito politico. “Chi dice questa cosa- replica Antonella Parigi, sottolineando più volte di parlare in un’ottica costruttiva – ha in primo luogo una scarsa consapevolezza del livello del problema. In secondo luogo non ha mai lavorato con una donna e preso coscienza delle difficoltà che quotidianamente devono affrontare”. Per l’ex assessore quindi c’è “al 50% un problema di cultura patriarcale, che pone uno sbarramento iniziale. E poi c’è ne uno di crescita che come donne dobbiamo fare”.

M5S con sindaci donna come Appendino e Raggi, FdI guidata da Meloni

Ampliando lo sguardo ad altri schieramenti politici il M5S ha candidato e fatto eleggere Chiara Appendino e Virginia Raggi alla guida di due tra le più grandi città d’Italia come Torino e Roma. Fratelli d’Italia, a livello nazionale, è guidata da Giorgia Meloni e anche Italia Viva ha puntato su Teresa Bellanova e Elena Bonetti. La nostra regione però rimane molto indietro rispetto ad altre realtà. E’ l’unica a statuto normale a non avere un legge regionale sulla doppia preferenza di genere: un fallimento che va ascritto alla giunta Chiamparino. L’attuale esecutivo di centrodestra vede la presenza di sole 8 donne consigliere su 51 mentre negli enti e nelle società partecipate sono state nominate soltanto 9 donne su 83 nomine. “Esiste un problema di mentalità – spiega Parigi - che ci distanzia dal resto dell’Europa, che è molto più evoluta. E’ un tema collegato anche allo sviluppo del paese: non capisco come l’Italia possa progredire se il 50% della sua popolazione non è valorizzato come diversità”.

Guardando ai candidati alle Primarie Stefano Lo Russo ha promesso che avrà un vicesindaco donna, “così come la maggioranza della sua giunta”. Anche Enzo Lavolta, che nelle scorse settimane ha fatto approvare una delibera sulla parità di genere negli eventi, ha chiarito che la sua eventuale squadra di governo sarà a trazione rosa, così come una parte del suo programma elettorale. Idem Igor Boni, che ha già identificato nella “madamin” Giovanna Giordano il suo vicesindaco, e sottolinea di “arrivare da una storia dove il primo segretario del suo partito fu Adelaide Aglietta e il leader è Emma Bonino. Dove sono state portate avanti battaglie per l’autodeterminazione femminile come aborto e divorzio”. Per Francesco Tresso “bisogna lavorare per modificare una cultura e abbiamo azioni concreti di fare. Non ho parlato di vicesindaci perché non voglio fare apparentamenti, ma ho squadra prevalentemente di donne”.

Parigi: "Creeremo una scuola per diventare sindaca"

Parole che qualcuno ha giudicato se non lacrime di coccodrillo o tentativi di accontentare l’elettorato femminile, quantomeno tardive. “Io voglio credere che abbiano consapevolezza del problema: se non lo hanno non sono buoni amministratori, ed è un problema del paese. Il nostro vuole essere un approccio costruttivo, non di pura protesta. Vogliamo cercare di costruire qualcosa e lo faremo anche praticamente mettendo in piedi una scuola per diventare sindaca. C’è un fortissimo lavoro da fare sulla società: vogliamo che escludere le donne diventi imbarazzante come buttare la spazzatura per strada”, conclude Parigi.