Tav, il ministro Giovannini dà l'ok al commissariamento. La Lega: "Grande soddisfazione"

"Esprimiamo grandissima soddisfazione per il prossimo commissariamento della tratta nazionale della Tav annunciato dal ministro Giovannini, frutto dell’insistente lavoro della Lega e del pressing di noi parlamentari. Finalmente, dopo l’inspiegabile esclusione nell’elenco delle opere strategiche da parte del Pd e dei 5Stelle durante il Conte1, oggi con la Lega al governo è stata giustamente inserita. Una vittoria del nostro Movimento e un significativo cambio di passo rispetto al precedente esecutivo ma, soprattutto, un traguardo davvero importante non solo per il Piemonte ma per tutto il Paese. Adesso è d’obbligo proseguire senza indugi e senza ulteriori perdite di tempo anche per non rischiare di perdere gli ulteriori finanziamenti Europei". Lo dichiarano in una nota i deputati piemontesi della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti, e Alessandro Benvenuto, componente della Commissione Ambiente e Infrastrutture.

"Con il prossimo commissariamento della tratta italiana della Torino-Lione, richiesto da mesi dal PD", gli fa eco Davide Gariglio, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti di Montecitorio, "viene data finalmente una accelerazione decisiva al completamento della Tav. Sarà ora necessario procedere rapidamente alla progettazione del tratto da Bussoleno a Torino e utilizzare le ulteriori risorse messe a disposizione dall'Unione Europea".

"L'annuncio del Ministro dei Trasporti Giovannini rappresenta un passo in avanti decisivo, richiesto da tempi da Italia Viva, per completare l'opera nei tempi stabiliti e per non perdere gli ulteriori finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea", commenta invece Silvia Fregolent. "Anche sulla Torino-Lione con il Governo Draghi l'Italia sta recuperando il tempo perso dal precedente esecutivo".