Scambi di droga in un capannone di Grugliasco: due arresti e 350 chili di hashish sequestrati [VIDEO]

Arrestati mercoledì mattina a Grugliasco due uomini di 44 anni e 49 anni per spaccio e detenzione di stupefacenti.

Sono stati colti dalla polizia mentre comunicavano a bordo di due diverse automobili, ferme in un’area di sosta, con l’autista di un tir con targa spagnola. Dopo pochi minuti, i tre soggetti sono ripartiti per recarsi in un capannone industriale.

Gli agenti hanno quindi scoperto gli uomini intenti ad aprire sette pacchi contenenti 252 chilogrammi di hashish. In seguito alle perquisizioni, sono stati sequestrati altri 94 chilogrammi di droga, circa 549.000 euro in contanti, una macchina conta soldi, materiale per il confezionamento e numerosi cellulari. Ciascun pacco era contrassegnato da un marchio adesivo con calciatori o personaggi famosi.

I due arrestati sono imprenditori nel settore dell’abbigliamento e dei tabacchi, sostanzialmente privi di significativi precedenti.