Matteo Romano, con voce e pianoforte da Tik Tok al disco di Platino

Matteo Romano è un giovanissimo, anno 2002, cantante cuneese che ha esordito dentro le mura della sua stanza per poi esplodere su Tik Tok. Dalla sua camera con pianoforte e voce ha pubblicato sul social un video della sua canzone, che si sarebbe poi intitolata “Concedimi”. Il video è diventato virale tanto da far diventare il brano in brevissimo tempo disco d'oro e di platino con oltre 20 milioni di stream su Spotify. Da poco Matteo ha pubblicato un nuovo singolo, “Casa di Specchi” e sta lavorando ad altri brani per poter pubblicare un Ep o un disco.

Come si è avvicinato Matteo Romano alla musica?

Da quando sono piccolo ho sempre avuto una grandissima passione per la musica, in particolar modo per il canto. Quando avevo circa sei o sette anni infatti, per Natale avevo chiesto come regalo il “Canta tu” con il CD di Sanremo, per poter cantare pure dal mio salotto!

Da Tik Tok al disco d’oro e di platino, cosa è successo in mezzo?

Tantissime cose, ad una velocità tale che non ho avuto il tempo di realizzare! Sono passato dallo scrivere pezzi senza nessuna pretesa in camera mia, ad essere visto e seguito da persone da tutta Italia, nel corso di qualche mese: mai me lo sarei aspettato!

Cosa ispira la scrittura dei suoi brani?

Molte cose in realtà: la maggior parte delle volte prendo ispirazione dalla mia vita personale e racconto ciò che mi succede e ciò che sento un po’ come valvola di sfogo. Altre volte mi piace anche inventare delle storie ed immedesimarmici, altre volte ancora parlo di sogni che mi hanno colpito particolarmente.

Ha da poco pubblicato il singolo “Casa di specchi”, che storia ci racconta?

“Casa di Specchi” è la storia di due persone che si desiderano, si vogliono, ma non riescono a dimostrarlo. Parla di un rapporto inspiegabile, così forte e totalizzante da portarci, per certi versi, anche a soffrire se non lo si vive a pieno.

Sta lavorando a nuovi pezzi magari da inserire in un Ep o disco?

Sì! Sto continuando a scrivere e a lavorare a nuovi brani che non vedo l’ora di poter far uscire. Il mio sogno sarebbe quello di poter pubblicare un Ep o un disco per far conoscere sempre di più di me e della mia musica.

La sua Torino musicale e non.

Quando penso alla Torino musicale mi viene subito in mente Levante, che è una delle artiste italiane che più mi ispirano e più mi piacciono. Se invece penso alla Torino non musicale, mi vengono in mente le tante gite fatte con i miei amici a visitare mostre o a scoprire i diversi angoli della città, abitando così vicino e avendo la possibilità di visitarla spesso!