I poliziotti intervengono per una lite in appartamento: all'interno trovano un ingente quantitativo droga

Sono intervenuti lo scorso giovedì sera presso un appartamento in via Massena dal quale venivano udite provenire le urla di un uomo ed una donna.

Gli agenti del commissariato Centro si sono recati velocemente sul luogo, potendo sentire anche loro, una volta entrati nello stabile, l’animato litigio in corso. Bussato al campanello, inizialmente nessuna apriva, ma dopo qualche minuto si è presentato alla porta un giovane di 23 anni in stato di ebbrezza; il giovane ha confermato di avere avuto poco prima un diverbio per futili motivi con la compagna, che confermava i fatti, e che entrambi avevano alzato la voce oltremodo.

Improvvisamente, il giovane ha avuto un malore, pertanto è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno adagiato sul letto della sua camera. In tale circostanza, gli operatori hanno notato sul comodino un vasetto contenente numerose infiorescenze di marijuana. Il giovane, ripresosi, ha iniziato a innervosirsi avendo intuito che gli agenti avevano notato la cosa; in tali frangenti, al fine di evitare ulteriori controlli, il giovane si è rivolto con fare minaccioso ai poliziotti, intimando loro di uscire di casa.

Volontariamente, ha colpito con dei calci un agente e ha sputato al loro indirizzo. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell'alloggio, rinvenendo 10 piantine di marijuana, per un peso di 200 grammi, 3 buste di plastica contenenti oltre 300 grammi di marijuana, un barattolo contenente 5 grammi di cocaina, un altro con 2 grammi di hashish, una macchina per sottovuoto, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, un block notes riportante diversi nominativi di acquirenti, 4 telefoni cellulari e la somma in contanti di 1.465 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale.