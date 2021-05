Una vita per l'antifascismo: morto Alessandro Roncaglio, deportato a Mauthausen per le idee politiche

E’ morto ieri mattina all’età di 93 anni Alessandro Roncaglio, deportato per le sue idee politiche a Mauthausen all’età di 17 anni. Nato il 25 giugno 1927 a Cremona, nel 1929 la sua famiglia è costretta ad abbandonare il paese d’origine per l’antifascismo, trasferendosi poi a Torino.

Meccanico, collabora con il padre Giovanni e gli zii Luigi e Giovanni Savergnini alle attività della Brigata Sap Mingione e con essi viene arrestato da elementi della X Mas il 14 gennaio 1945. Il gruppo viene processato dal Tribunale di Guerra: Alessandro ed il padre vengono assolti dall’accusa di “banda armata”, mentre vengono condannati i parenti.

Il giovane ed il papà vengono prima portate alle Nuove, poi trasferiti a San Vittore e da qui al campo transito di Bolzano. Il 1° febbraio vengono mandati a Mauthausen, Alessandro viene classificato come Schutzhäftlinge (prigioniero per motivi di sicurezza) e riceve il numero di matricola 126398.

In seguito lui e il padre sono trasferiti a Gusen II, dove vengono separati. Giovanni muore il 26 marzo, mentre Alessandro -nel frattempo assegnato al lavoro negli stabilimenti Messerschmitt di Sankt Georgen – viene liberato il 5 maggio a Gusen II dall’esercito degli Stati Uniti.

“Dopo la guerra Roncaglio – si legge sul sito dell’Anpi Grugliasco - contribuisce al mantenimento della memoria della Resistenza e della deportazione con la propria testimonianza pubblica e attraverso varie forme di espressione artistica. Nella medesima prospettiva, fonda a Torino il Centro Culturale Deportazione Resistenza, attraverso il quale si dedica a testimoniare alla cittadinanza e ai giovani delle scuole la sua esperienza e i valori dell’Antifascismo”. Tra i suoi lavori aveva inciso la grande lastra in acciaio, in memoria dei partigiani, che è situata in via Onorato Vigliani all’angolo con via Artom.

Scrive poi il libro "Alessandro Roncaglio, 106 giorni un ragazzo a Mauthausen”, attraverso il quale a Torino tutti conosceranno la sua storia. Questa sera alle 18 sarà recitato il rosario presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione di via Monte Corno, dove domani mattina alle 9.30 si svolgeranno i funerali.