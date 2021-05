Viaggia da Torino a Bolzano nel vano motore di un'auto: gattino salvo per miracolo

Ha viaggiato per 450 chilometri senza un lamento, un gemito o una richiesta d'aiuto. Ha attraversato l'intera Pianura Padana e, quando lo hanno ritrovato, ha subito mostrato segni di estrema vitalità. Forse un po' di noia, ecco, per il lungo viaggio, ma nulla di più.

Ha del miracoloso la vicenda che ha visto come fortunato protagonista (è il caso di dirlo) un micino nato da pochi giorni alla periferia di Torino. E che, forse per un eccesso di prudenza da parte di mamma gatta, era stato nascosto all'interno di una vettura, parcheggiata poco distante: all'interno del vano motore, dove forse il calore garantiva il riparo dal freddo della notte, in un'ansa vicino al passaruota.

Un nascondiglio minuscolo, ma che è stato sufficiente a "custodire" il micino, mentre la proprietaria dell'automobile - ignara di tutto - ha intrapreso un viaggio verso Bolzano, dove abita la madre. Arrivata a destinazione e parcheggiata la macchina, finalmente qualcuno si è accorto della presenza del cucciolo: un miagolio insistente, che ha spinto un passante a chiamare i vigili urbani.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno spiegato alla dona il motivo dell'intervento e subito è stata chiara la dinamica: il piccolo fa parte della cucciolata messa al mondo poco tempo prima nella zona dove vive la signora, padrona di mamma gatta. E' bastato aprire il cofano per avere conferma dei sospetti: ecco il micino, incredibilmente sano e salvo.

Per recuperarlo, però, è stato necessario smontare e sollevare una parte della copertura in plastica della testata del motore: lo spazio sufficiente per infilare le mani e recuperare il felino, che nonostante l'avventura è parso in buona salute.