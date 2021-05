Ripartono con il botto le pre-iscrizioni per Estate Ragazzi Torino: c'è tempo fino al 2 giugno per la domanda

Le attività al via il 14 giugno: musei gratis per i bimbi

Ripartono con il botto le pre-iscrizioni all’Estate Ragazzi di Torino. Complice la pandemia, le attività estive comunali avevano fatto registrare il tutto esaurito: lo scorso 23 maggio erano state sospese temporaneamente la adesioni.

Le famiglie hanno avuto un paio di giorni per confermare, tramite il pagamento della quota, la domanda o rinunciare. Oggi alle 13 Palazzo Civico ha riaperto le pre-iscrizioni, rimettendo “in palio” i posti avanzati: dopo pochi minuti erano arrivate già 30 richieste. Il termine ultimo per fare richiesta è il 2 giugno: risultano già complete le scuole di via Rismondo e Toscanini.

Di Martino: "Afflusso testimonia qualità iniziativa"

“Questo straordinario afflusso – commenta l’assessore comunale all’Istruzione Antonietta Di Martino - testimonia l'apprezzamento per la qualità dell'iniziativa, che quest'anno presenta un programma particolarmente ricco e diversificato”.

Attività al via il 14 giugno: musei gratis per i bimbi

Le attività - rivolte ai bambini, anche non residenti, che frequentano la scuola elementare a Torino - partiranno il 14 giugno e si concluderanno il 30 luglio. Tre le novità del 2021 la frequenza di musei e laboratori offerti dall’iniziativa “La Bella Stagione”. Tutti ragazzi riceveranno gratuitamente un abbonamento, che consentirà di accedere fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022 agli spazi del circuito Abbonamento Musei.

A Torino attivi 45 centri estivi

A Torino saranno dunque attivi 45 centri, sparsi su tutte le 8 Circoscrizioni, 19 in più rispetto al 2020, che metteranno a disposizione 2.700 posti a settimana dalle 8.30 alle 17.00. Il costo settimanale per le famiglie residenti nel capoluogo è calcolato in base ISEE e può variare da 0 a 90 euro.