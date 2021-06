Sopralluogo al Cpr, Grimaldi: "Sembra non sapessero che Moussa fosse il ragazzo picchiato a Ventimiglia" [VIDEO e FOTO]

Una visita fatta stamattina in via Santa Maria Mazzarello dal capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione insieme al suo collega del Pd, Domenico Rossi. "Abbiamo raccolto anche altri elementi - prosegue Grimaldi - e andremo a riportarli alle autorità competenti e alla magistratura. Non possono esserci luoghi con meno trasparenza, sicurezza e diritti rispetto alle nostre carceri. Li definiscono ospiti, ma di fatto per noi sono detenuti".



A quanto riportato dai due consiglieri regionali, da gennaio a oggi sono passate dal centro 1070 persone di più di 50 diverse nazionalità, di cui un quarto provenienti da precedenti esperienze in carcere. La capienza è diminuita da 160 a 112 posti, di cui a oggi ne sono occupati 105. "Il Decreto Salvini - dice una nota ufficiale di Grimaldi e Rossi - del 2018 ha ridotto drasticamente i servizi e il rapporto fra i detenuti e gli operatori: 16 ore settimanali di assistenza psicologica per 100 persone, altrettante di assistenza legale, 5 ore al giorno di presenza medica (integrata da un protocollo della struttura con l'ordine dei medici), 36 ore settimanali di mediazione culturale, 24 di direzione; gli operatori diurni sono 4, solo due quelli notturni".

