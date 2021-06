Giovedì al Massimo anteprima regionale di Edoné - La sindrome di Eva

Giovedì alle 20.30, al Cinema Massimo Uno, Fish&Chips, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, presenta l'anteprima regionale del film Edoné - La sindrome di Eva, primo capitolo cinematografico del progetto Making (of) love. Il film è stato scritto, diretto e interpretato da ragazzi fra i 18 e 24 anni e affronta temi quali: il consenso, l'identità sessuale, il sexting, il BDSM, il diritto al piacere e l'erotismo nell'arte. Oltre al film verranno proiettati contenuti extra e di backstage e saranno presenti alla serata alcuni membri del cast&crew, per parlare del progetto, di sessualità e del diritto al piacere.

Ingresso euro 7.50/5.00