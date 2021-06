Festa della Repubblica, Appendino: "Con vaccini nuova ripartenza. Nel 2022 appuntamento in piazza"

“Oggi, la parola “ripartenza” assume un significato completamente nuovo, alla luce della campagna vaccinale che sta procedendo spedita e che ha già messo al sicuro molti dei nostri concittadini”. Con queste parole la sindaca Chiara Appendino è intervenuta questa mattina alla cerimonia del 2° giugno, presso la Caserma Monte Grappa. Ad aprire le celebrazioni del 75° anniversario della Festa della Repubblica la tradizionale cerimonia dell’alza bandiera.

Per il secondo anno di fila - a causa della pandemia- la ricorrenza non si è svolta nella tradizionale piazza Castello. Qui veniva issato il tricolore, ricorda la prima cittadina, che “ha sventolato a lungo da nostri balconi negli ultimi 14 mesi. Nei momenti di difficoltà, quando è necessario unirsi per affrontare un nemico comune, la nostra bandiera è il primo simbolo sotto il quale la maggior parte dei cittadini, spontaneamente, si riunisce”.

Appendino ha poi sottolineato come il 2° giugno sia “l’occasione per ricordare i tanti sacrifici fatti dal nostro Paese nell’ultimo anno, l’altissimo prezzo pagato in termini di vite umane, di rapporti umani, di crisi socio-economica. Ma anche per ringraziare chi da tutto questo ci sta portando fuori”.

L’invito quindi è di pensare al futuro, ripartendo da “ciò che non può più rimanere indietro. La scuola, la sanità, le persone più in difficoltà, l’ambiente, la cultura dell’innovazione”.

“In altre parole, ripartiamo dai valori rappresentati da quel Tricolore che oggi onoriamo. E torniamo a dare appuntamento in piazza, per il prossimo anno, a tutti i nostri concittadini” ha concluso la sindaca.

L'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano ha invece sottolineato come "il ruolo dell’Europa sarà determinante non solo per le risorse che dovrebbero arrivare, ma anche per la capacità programmatica di individuare temi chiave e strumenti per realizzarli”.

"Stiamo ancora vivendo un periodo che impone a tutti importanti sacrifici personali, professionali, emotivi ed economici. Sembra tuttavia che si sia finalmente ad un punto di svolta: senza mai trascurare l'attenzione per comportamenti prudenti, possiamo iniziare a coltivare la fiducia nella ripresa della vita normale": così il prefetto Claudio Palomba nel discorso per la celebrazione della Festa della Repubblica. "Siamo in un momento di svolta, cerchiamo di lasciarci indietro la paura, l'incertezza, la solitudine, per affacciarci ad una fase di transizione nella quale possiamo tornare ad alimentare le nostre speranze e i nostri progetti, sia come individui sia come Paese".