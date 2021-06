I precari della scuola contro il Decreto “Sostegni bis”: “Una beffa, altro che stabilizzazione”

I docenti che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio considerano le nuove misure come uno 'specchietto per le allodole', creato anche grazie al contributo di sindacati e media: “ Su 240mila cattedre vacanti - fanno sapere – ne verrebbero coperte circa 70mila, un numero assolutamente insufficiente a risolvere il problema delle classi pollaio e della mancanza di continuità didattica. Come se non bastasse, queste immissioni in ruolo riguarderanno solo chi possiede l'abilitazione sulla materia, impossibile da almeno 8 anni, o la specializzazione sul sostegno; manca la volontà politica di stabilizzarci ”.

Un altro fronte di protesta riguarda i concorsi: “La selezione - proseguono – per quello straordinario 2020, non ancora terminata a causa della pandemia di Covid-19 e della lentezza della burocrazia scolastica, rischia di tagliare fuori chi lo meriterebbe premiando chi non ha fatto nemmeno un anno di esperienza. Per quanto riguarda i concorsi ordinari, inoltre, il decreto stabilisce che chi non supera la prova non potrà partecipare a quello successivo nella stessa classe: una norma chiaramente anticostituzionale”.