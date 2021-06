Sabato l'assemblea regionale del Popolo della Famiglia Piemonte

Sabato 5 giugno, in via Torricelli 30 a Torino, alle ore 17, avrà luogo l’assemblea regionale del Popolo della Famiglia Piemonte. Sarà l’occasione perché i numerosi tesserati, simpatizzanti, amici si ritrovino in presenza e conoscano più da vicino la realtà di questo giovane movimento, candidato a diventare partito, non appena l’elettorato nazionale ne avrà compreso la portata innovativa e risolutiva.

Il PdF tocca le questioni chiave, la difesa della vita, la difesa della famiglia, quel baluardo che garantisce la protezione dei deboli, la risorsa del coraggio e della fiducia, quanto mai necessari in tempi tristi come i nostri.

Il PdF parteciperà anche quest’anno, come 5 anni fa, alla sfida elettorale: cresciuto, rinvigorito e sempre più convinto che solo accogliendo e difendendo la maternità, le piccole imprese famigliari, le giovani coppie, potremo rilanciare la produttività italiana e tener testa, con l’intelligenza e l’operosità che distingue la nostra gente, al progetto mondialista che punta ad annullare l’unicità della persona e le radici della nostra cultura.

Interverranno in diretta il Presidente nazionale Mario Adinolfi ed il Coordinatore nazionale Nicola Di Matteo; presiederà, in presenza, Lucianella Presta, Coordinatore regionale del Piemonte.