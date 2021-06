ITS Piemonte on Tour 2021: 5 appuntamenti per fare conoscere l'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori

La Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale e le 7 Fondazioni ITS del Piemonte organizzano ITS on Tour “Accendi il tuo futuro”, un evento di orientamento in 5 tappe rivolto ai giovani diplomati ed alle loro famiglie per fare conoscere le opportunità che offre il sistema degli ITS Istituti Tecnici Superiori del Piemonte.

La presentazione dell’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione ed evento annuale del POR-FSE, si è svolta questo pomeriggio, giovedi 4 giugno presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte: i prossimi appuntamenti secondo modalità webinair saranno il 10 giugno, 1 e 5 luglio. Per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito www.itsontourpiemonte.it. Il tour si concluderà il 9 luglio con un evento in cui gli studenti potranno incontrare i 7 ITS del sistema Piemonte.

Scopo degli incontri è quello di raccontare alle scuole, ai ragazzi e alle famiglie come si forma e organizza il sistema ITS e quali opportunità può offrire agli studenti: una scelta post-diploma di grande valore in quanto strutturati per costruire una forte sinergia tra formazione ed il modo del lavoro e dell’innovazione. Una didattica esperienziale che mette insieme “testa e mani” all’interno dei laboratori, dei centri di ricerca e lo stretto legame con le aziende, sono alla base di una scelta di successo.

Nati solo 10 anni fa, gli ITS – Istituti tecnici superiori – rappresentano, oggi più che mai, un solido pilastro formativo del sistema educativo italiano (V livello EQF). Il diploma di Tecnico Superiore è un titolo riconosciuto a livello nazionale ed europeo che consente sia l’accesso diretto al mondo del lavoro nel settore di specializzazione, sia la possibilità di proseguire gli studi all’Università con il riconoscimento di crediti formativi.

In Piemonte 7 sono le aree tecnologiche individuate come strategiche per lo sviluppo economico così come 7 sono le Fondazioni ITS che, nell’ambito della propria area strategica, erogano percorsi biennali di 1800 ore: Agro-alimentare Biotecnologie Industriali e Ambientali, Mobilità Sostenibile, Aerospazio/Meccatronica, Tessile Abbigliamento e Moda, Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, Turismo e attività Culturali, Sviluppo dei Sistemi Energetici ecosostenibili.

ITS Piemonte On tour 2021 vuole fornire, quindi, tutte le informazioni utili attraverso una comunicazione autentica e vera a studenti, docenti e genitori. Nei webinar parleranno sia i Direttori sia i docenti delle 7 fondazioni ITS del Piemonte oltre agli studenti che frequentano o che si sono diplomati all’ITS per poi lasciare spazio alle aziende con cui gli ITS sono in strettissima relazione.

Il sistema ITS in Piemonte è frutto di un lavoro di squadra: “Perché si scrive ITS, ma si legge più posti di lavoro per i nostri giovani", spiega l'assessore Elena Chiorino, "un’occasione da non perdere, vista l’importanza strategica in relazione allo sviluppo del sistema Paese nel suo complesso. Dalla formazione tecnica specialistica può passare il rilancio dell’economia del nostro territorio: il compito delle istituzioni, anche attraverso incontri come questo, è anche quello di far conoscere a insegnanti, studenti e genitori le opportunità che la formazione tecnica può offrire e che troppo spesso sono poco conosciute. E’ necessario cambiare la comunicazione nei confronti dei giovani e delle loro famiglie ed è di fondamentale importanza trasmettere il messaggio secondo cui l’istruzione tecnica non è un’istruzione di serie B. Al contrario, è la strada migliore per trovare un’occupazione di alto livello. Sono convinta che gli studenti degli ITS siano i nostri migliori ‘ambasciatori’. Abbiamo davanti una grande sfida che non possiamo permetterci di perdere: il Piemonte ha la grande opportunità di sostenere la tanto attesa filiera professionalizzante e noi abbiamo il dovere di coglierla".

La Regione Piemonte ha creduto e supportato da subito questa formazione di Alta Specializzazione Tecnica Università, Enti locali, Poli di innovazione, Sistemi scolastici formativi e tante aziende contribuiscono attivamente al successo di questo percorso formativo perché solo avvicinando le aspirazioni individuali dei giovani e quelle del territorio e del mondo produttivo si genera un valore che dura nel tempo.

"Quest’anno la Fondazione ITS Meccatronica e aerospazio ha il compito di coordinare l’ITS Piemonte on Tour, in sinergia con le altre 6 Fondazioni di formazione tecnica superiore, presenta a giovani studenti, docenti e famiglie questa eccellenza formativa del Piemonte purtroppo ancora poco nota, e i sui vantaggi", spiega Sigfrido Pilone, direttore di ITS Meccatronica aerospazio. "Vogliamo dare ai giovani stimoli e spunti freschi per dargli fiducia e nuova energia per pensare con progettualità e ottimismo al proprio futuro personale e professionale".