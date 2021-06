La strada provinciale 13 "di Front" chiusa da stasera al 5 giugno in orario notturno

Lungo la Sp. 013 “di Front” dal km. 11+650 al km. 12+250 circa nel centro abitato del Comune di Front, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità della Città metropolitana di Torino, nella serata di giovedì 3 giugno prenderà il via in notturna l'inizio dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata.

Trattandosi di un tratto stradale in centro abitato con larghezza limitata percorso da intenso transito veicolare anche di mezzi pesanti, al fine di minimizzare i disagi per la circolazione, la Direzione Viabilità di concerto con il Comune di Front e l'impresa appaltatrice Sovesa s.r.l., hanno deciso di eseguire i lavori in orario notturno, procedendo alla chiusura al transito del tratto stradale con deviazione del traffico su percorsi alternativi.

La prima fase dei lavori prevede, con inizio dalle ore 19,30 del 3 giugno fino alle ore 05,00 del 4 giugno 2021, l'esecuzione della scarifica della pavimentazione bituminosa e l'esecuzione di tutti gli interventi preparatori; mentre dalle ore 19,30 del 4 giugno fino alle ore 05,00 del 5 giugno 2021 si procederà alla seconda fase dell'intervento consistente nella stesa del tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo hard.

Sul posto, per l'organizzazione e la gestione ottimale del cantiere, saranno presenti i funzionari e il personale operativo della Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino coadiuvati dal personale tecnico e dalla Protezione civile del Comune di Front.