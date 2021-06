Piobesi, partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla Provinciale 145

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale della Provinciale 145 nel tratto che attraversa l'abitato del Comune di Piobesi, dal km 5+200 al km 6+430.

Sono previsti la scarifica della pavimentazione esistente, il risanamento profondo di una porzione particolarmente ammalorata e il rifacimento di tutta la pavimentazione per circa 1.200 metri. Vista la limitata larghezza della sede stradale, per garantire la sicurezza nell'esecuzione dei lavori e un buon risultato tecnico è prevista la chiusura al transito di tutto il tratto di via Marconi e via delle Vignasse dalla rotatoria in corrispondenza della Strada Provinciale 142 alla rotatoria in corrispondenza di corso Italia, dalle 7,30 alle 19, fino a venerdì 11 giugno, esclusi i giorni festivi. La chiusura interessa tutte le categorie di veicoli, biciclette incluse, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di quelli dei residenti e di altri aventi titolo.

I lavori sono compresi in un progetto approvato dalla Città metropolitana di Torino nel gennaio 2021, per un importo complessivo di 600.000 euro. Nel mese di aprile, nell’ambito del medesimo progetto si è provveduto al rifacimento della pavimentazione della Strada Provinciale 122 all'interno dell’abitato di Villastellone.