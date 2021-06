Ponti e viadotti, il governo sblocca i fondi per i piani provinciali

Buone notizie per la manutenzione di ponti e viadotti stradali. È arrivato il via libera ai piani triennali delle Province e delle Città metropolitane per il monitoraggio e la manutenzione di ponti e viadotti stradali e per la sostituzione di quelli considerati ad alto rischio sotto il profilo dei «problemi strutturali di sicurezza». I ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture) e Daniele Franco (Economia) hanno firmato il decreto interministeriale che ripartisce 1,15 miliardi su base triennale 2021-23.

La ripartizione delle risorse del decreto interministeriale appena firmato è riportata, su scala regionale risponde a criteri che tengono conto della vulnerabilità del territorio rispetto ad azioni naturali oltre che dei dati statistici più classici sulla consistenza della rete viaria e del parco veicolare. Su scala provinciale le risorse più consistenti vanno alla Città metropolitana di Torino (23,359 milioni), alla provincia di Salerno (20,307 milioni) e alla Città metropolitana di Firenze (17,892 milioni).

“La Viabilità della Città metropolitana di Torino - ricordano il vicesindaco Marco Marocco e il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco - sulla base del Piano di controllo e di monitoraggio delle opere d’arte sta effettuando da mesi numerose manutenzioni straordinarie ai nostri ponti e viadotti. Il decreto ci consentirà di proseguire l’attività ma anche di sostituire le strutture troppo ammalorate o non più adatte ai volumi di traffico attuali”.

Sono 48 gli interventi sulla viabilità provinciale che nei prossimi mesi saranno realizzati in altrettanti diversi Comuni della Città metropolitana di Torino tramite assegnazione di contributo finanziario: “Si tratta di quasi 9 milioni complessivi” commenta il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco “con l’obiettivo, oltre la messa in sicurezza e la manutenzione della rete, di partecipare alla ripresa economica favorendo il più possibile tanti investimenti sparsi nel nostro territorio”.

Cinque milioni sono stati destinati con il bando pubblicato a dicembre 2020: 28 gli interventi finanziati ciascuno con circa 150mila euro della Città metropolitana e con una eventuale compartecipazione da parte dei Comuni.

Altri due milioni di euro sono stati inoltre stanziati con la prima variazione di bilancio e costituiscono l’integrazione del bando di fine anno, assegnati scorrendo le graduatorie.

Entrando nel dettaglio del bando 2020, a dicembre sono state presentate 181 domande da parte dei Comuni del Territorio, di cui sono state ammesse 150, e sono stati oggetto di finanziamento i primi 28 progetti.

In marzo è stato elaborato lo schema di convenzione, con indicazione dei tempi per la presentazione dei progetti alla Città metropolitana e l’esecuzione degli interventi stessi. Ora i comuni stanno sottoscrivendo lo schema di convenzione in base al quale la Città metropolitana erogherà il 30 per cento del contributo.

Per quanto riguarda il successivo finanziamento di 2 milioni utilizzando lo scorrimento della graduatoria, sono 10 i Comuni individuati quali beneficiari di contributo: Alpignano, Virle, Leini, Villar Pellice, Chiomonte, Robassomero, Bairo, Strambino, San Raffaele Cimena e Pralormo.

“Grazie alla partecipazione economica dei Comuni” fa notare il consigliere Bianco “gli investimenti della Città metropolitana sono ancora più significativi: i 2 milioni infatti consentiranno lavori per circa 2 milioni e 200mila euro, così come i 5 milioni già stanziati, uniti a quelli dei Comuni, sono diventati quasi 7 milioni”.

Nel corso dell’anno 2020 sono inoltre stati erogati altri 1.525.000 euro derivanti da singole convenzioni sottoscritte con ulteriori 10 Comuni: Agliè. Loranzé, Villar Dora, Val della Torre, Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Rubiana, Giaglione, Carmagnola, Consorzio la Venaria Reale, Busano.

Ecco l'elenco delle opere

1 San Gillio: riqualificazione strade provinciali e messa in sicurezza viabilità sp. 008 e sp. 008 dir. 2

2 Volvera: realizzazione rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la sp. 139 e la via Pordendone e rifacimento tappetino e segnaletica orizzontale su tutta la sp. 139 nel territorio Gerbole di Volvera e intersezione tra la sp. 6 e la medesima via Pordenone nella frazione Gerbole del comune di Volvera

3 Mappano: progetti di interventi di moderazione del traffico e pista ciclabile lungo il tratto della sp. 267 presente sul territorio comunale

4 Cavour: interventi/realizzazioni di messa in sicurezza infrastrutture viabili all'interno dell'ambito urbano del comune di Cavour - sp. 151 e 154

5 Fenestrelle: realizzazione di interventi del tratto della sp. 23 dal km 70+500 al km 71+000 circa

6 Pinasca: miglioramento sicurezza stradale in prossimità degli accessi al centro abitato di Pinasca-Dubbione e in corrispondenza delle scuole comunali al fine di mitigare la velocità e di ridurre il rischio di incidentabilità

7 Pomaretto: sistemazione del tratto a monte di via Carlo Alberto con rinnovo del manto stradale e formazione marciapiedi e aree di sosta laterali

8 Villafranca Piemonte: nuova realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la via Giacomo Matteotti- sp. 139 al km 26+300

9 Almese: manutenzione straordinaria e interventi di moderazione del traffico (piattaforme rialzate) sp. 197 e sp. 198

10 Avigliana: messa in sicurezza dell’intersezione sp. 197 con interni corso Dora, vie limitrofe e innesto su corso Europa

11 Giaveno: realizzazione intersezione rialzata in località Pontepietra

12 Villar Focchiardo: realizzazione impianto semaforico su sp. 24 per limitazione velocità e rifacimento tratti manto stradale sp. 202

13 Germagnano: sistemazione e messa in sicurezza viabilità provinciale su sp. 002 e sp. 032

14 Lemie: messa in opera di barriere di sicurezza tipo "bordo ponte" e interventi puntuali tra la progr. km. 20+200 e km. 25+000 della sp. 32 nel territorio di Lemie

15. San Carlo: lavori finalizzati alla soluzione di criticità idriche e idrogeologiche con rifacimento di strutture viarie provinciali

16 Varisella: sistemazione e interventi di miglioramento e messa in sicurezza tratti della sp. 181

17 Cintano: realizzazione di interventi di messa in sicurezza incroci, risoluzioni criticità idrogeologiche e realizzazione marciapiedi

18 Forno Canavese: interventi di messa in sicurezza stradale e miglioramento struttura viaria

19 Ozegna: messa in sicurezza viabilità-ampliamento sezione stradale sp. 51 tra km 2+700 e km 3+150

20 Sparone: eliminazione della strettoia in località Calsazio del comune di Sparone dal km.42+200 al km.42+450 e adeguamento dell'attraversamento idraulico tombato

21 Collereto Giacosa: realizzazione di nuovo percorso ciclabile di collegamento tra l'abitato di colleretto giacosa e l'abitato di loranze

22 Pavone Canavese: manutenzione straordinaria marciapiede, realizzazione piattaforme e isole salvagente per miglioramento attraversamenti pedonali e realizzazione rotatoria incrocio sp. 77-via Marconi-borgata Quilico

23 Quagliuzzo: manutenzione straordinaria e completamento marciapiede, realizzazione piattaforme e isole salvagente per miglioramento attraversamenti pedonali. e potenziamento illuminazione pubblica.

24 Vische: lavori incrocio a piattaforma rialzata in asfalto stampato presso via Mazzè e attraversamento pedonale rialzato in asfalto stampato con correlate opere di manutenzione straordinaria presso il municipio su sp. 81

25 Foglizzo messa in sicurezza intersezione a raso mediante realizzazione di rotaroria al km 17+050 della sp. 40

26 Mazzè: interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via garibaldi a sud di via I Maggio–frazione Tonengo

27 Isolabella: lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali nel concentrico di Isolabella

28 Pavarolo: interventi puntuali di risoluzione criticita inerenti la sicurezza stradale e idrogeologica nel tratto territoriale di pavarolo della sp. 224 e sp. 117/01.

29 Alpignano: interventi di messa in sicurezza di strade e realizzazione di rotatorie

30 Virle Piemonte: realizzazione di un nuovo marciapiede in via Vigone e contestuale messa in sicurezza e ripristino idraulico della rete di scolo delle acque di via Vigone e zona S.Antonio

31 Leini: rifacimento pavimentazioni stradali sp. 267 (via Lombardore) e sp. 226 (via Settimo) in territorio di Leini

32 Villar Pellice: interventi di messa in sicurezza di tratti della sp. 258 nel comune di Villar Pellice

33 Chiomonte: lavori di sistemazione e messa in sicurezza sp. 233 Chiomonte-Ramats

34 Robassomero: sistemazione incrocio sp.18-sp. 25 in comune di Robassomero

35 Bairo: messa in sicurezza sp. 41 nel territorio comunale di Bairo

36 Strambino: messa in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali della sp. 56 nell’abitato di Strambino

37 San Raffaele Cimena: pedonale con realizzazione marciapiede lungo la sp. 590 via Chivasso-collegamento tra Cimena e il capoluogo la piana

38 Pralormo: miglioramento della sicurezza stradale sulla sp. 134 con la realizzazione di percorso ciclopedonale nell’ambito urbano Borgo Nuovo

39 Agliè:sp. 52 protezione del percorso ciclabile dal km 0+700 al km 1+200

40 Loranzè: sp. 63 acquisto e demolizione fabbricato per adeguamento della sede stradale in località Loranzè Alto

41 Villar Dora: sp. 197 realizzazione di doppia intersezione a rotatoria in asse al km 3+690 nel centro abitato

42 Val Della Torre: sp. 177 realizzazione di rotatoria e marciapiedi dal km 12+500 al km 13+500.

43 Valli di Lanzo Ceronda e Casternone: sp. 1 delle Valli di Lanzo, risoluzione della criticità viabile al km. 42+800 in prossimità di restringimento della carreggiata stradale, in comune di Ceres-frazione Voragno

44 Rubiana: sp. 197 della Val Grande miglioramento accessi e svincoli in comune di Rubiana

45 Giaglione: sp. 211 realizzazione di intervento di allargamento

46 Carmagnola: sp. 134. percorso ciclo pedonale via Pralormo, frazione Tuninetti

47 Consorzio La Venaria Reale: realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ceronda

48 Busano: sp. 13 realizzazione intersezione a rotatoria in asse al km 18+600 nel centro abitato di Busano.