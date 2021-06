Inizia la semifinale playoff: questa sera la Reale Mutua Basket Torino ospita Verona

Dopo lo sweep nella serie contro Mantova, Torino affronta questa sera la prima partite della semifinale playoff, contro la Tezenis Verona. Grande novità della partita è sicuramente il ritorno del pubblico al Pala Gianni Asti: a partire dal primo giugno è infatti autorizzata la presenza di pubblico all’interno degli Impianti Sportivi (il 25% della capienza dell’Impianto, fino ad un massimo di 500 persone).

“Iniziano le semifinali e ritroviamo Verona che abbiamo già incontrato in regular season. - commenta l’assistant coach Campigotto - Rispetto alla prima fase hanno aggiunto un giocatore di esperienza assoluta come Sacchetti e con l’arrivo di coach Ramagli sono stati la squadra più in forma nella seconda parte di stagione. Sappiamo bene i loro punti di forza come loro sanno i nostri, sarà una serie lunga e complicata ma ci vogliamo far trovare subito pronti per i nostri tifosi”.

Nel doppio confronto della stagione regolare, le due squadre hanno pareggiato i conti: vittoria per Torino nel girone di andata (91-82) e successo veronese di misura in quello di ritorno 82-81. Rispetto alla prima fase, però, la squadra di coach Ramagli - recentemente eletto miglior coach del campionato di LNP - può contare su un innesto di assoluto valore: Bryan Sacchetti. Il figlio del coach della Nazionale - ed ex giocatore di Torino - dopo aver terminato la stagione regolare con Brescia in A1 (5.7 punti, 3.3 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita) ha sposato la causa dei veneti, rendendosi subito utile nei quarti contro Urania Milano, con oltre 9 punti e 4 rimbalzi di media a partita.

“La serie con Milano, anche dal punto di vista personale, mi ha aiutato molto e mi ha fatto capire le potenzialità di questa squadra che sono molto ampie. - commenta proprio il neo arrivato in casa Tezenis - La serie con Torino sarà difficilissima; sappiamo tutti il valore dei singoli giocatori e della squadra nostra avversaria.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su MS Channel, palla a due alle h. 18.30.