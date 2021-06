Prende d'assalto un distributore di cannabis legale: arrestato dalla Polizia in zona San Paolo

Prima ha oscurato l’occhio della telecamera con la carta di una merendina, poi è entrato in azione. Ma non si è resto conto che - il suo stratagemma - aveva funzionato solo in parte, lasciando così visibili i suoi tentativi di assaltare un distributore automatico di cannabis legale.

E’ accaduto giovedì intorno le 2 di notte in corso Svizzera. L’uomo, un italiano di 39 anni pluripregiudicato, dopo diversi tentativi è riuscito a sfondare con una chiave a tubo in ferro e l’asta di un ombrello la vetrina del distributore procurandosi diversi tagli alle braccia. Il trentanovenne ha portato via 16 confezioni per un valore complessivo di 164 euro. Dopo il furto si è diretto verso via Buronzo dove è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Paolo giunti sul posto a seguito di una segnalazione.



L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e multato per aver violato le disposizioni anti Covid-19.