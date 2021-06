Sorpresi in corso Novara con 600 chili di rame in auto: la Polizia ferma uno dei due fuggitivi, è minorenne

Hanno visto quest'auto passare lungo corso Novara, quasi all'incrocio con corso Palermo e c'era qualcosa di strano: la parte posteriore era troppo ribassata, per non destare sospetti. E così, gli agenti di Polizia hanno chiesto alla vettura di fermarsi per un controllo.

All’alt, le due persone a bordo sono scese dall’auto e si sono date alla fuga. Uno dei due, il conducente è riuscito ad allontanarsi, mentre il passeggero è stato fermato in via Bisoglio nonostante il tentativo ultimo di scavalcare la cancellata del parcheggio di uno stabile della via.