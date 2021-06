Cantoira, ai neo 18enni la bandiera italiana e una copia della Costituzione

In occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, l'Amministrazione comunale di Cantoira ha incontrato i neodiciottenni, regalando loro la bandiera italiana e una copia della Costituzione. "Il nostro invito - ha esordito il sindaco Franca Vivenza - è quello di non considerarli oggetti da dimenticare in un cassetto, ma strumenti di uso quotidiano. Vi auguriamo di essere cittadini innamorati del proprio Paese e difensori appassionati della nostra Costituzione: in essa, infatti è racchiusa la nostra storia, il nostro passato e il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro, in modo speciale quello di voi giovani".