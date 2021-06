Premio Inedito, l'8 giugno la premiazione degli scrittori all'Arena della Casa del Teatro Ragazzi

Sono 110 i finalisti del Premio Inedito - concorso letterario dedicato a tutte le forme di scrittura e giunto quest'anno alla ventesima edizione - protagonisti della grande serata di chiusura martedì 8 giugno, ore 20, nell'arena all'aperto della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo Ferraris 266/C), a Torino, dove avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno. L'evento sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul profilo YouTube del concorso.

76 gli autori nelle varie sezioni e 34 in gara per i premi speciali, selezionati a marzo dal Comitato di Lettura tra 1.249 iscritti e 1.382 opere (record assoluto del premio che ha raddoppiato gli iscritti rispetto all’edizione 2020). Le candidature sono state inviate da tutta Italia e anche da USA, Giappone, Scozia, Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Lituania e Croazia.

Sarà il direttore Valerio Vigliaturo a presentare l'evento. Parteciperanno, in presenza o a distanza, oltre a enti e partner, i componenti della giuria presieduta da Margherita Oggero e formata da Milo De Angelis, Maria Grazia Calandrone, Enrica Tesio, Sacha Naspini, Marco Lupo, Valentina Maini, Michela Marzano, Massimo Morasso, Elisabetta Pozzi, Emiliano Bronzino, Alice Filippi, Paolo Mitton, Teresa De Sio, Willie Peyote, e dai vincitori della passata edizione (tra i quali Alfredo Rienzi, Renato Gabrielli e Lisbona).

I vincitori riceveranno i premi previsti dal montepremi di 7.000 euro e i premi speciali dedicati ad Alexander Langer, Giovanni Arpino (in collaborazione con la Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino e Amiat Gruppo Iren), “Borgate Dal Vivo” in collaborazione con il festival, attraverso un workshop di scrittura creativa per cinque iscritti under 35 della sezione Narrativa-Racconto residenti in Piemonte, “Routes Méditerranéennes” (in collaborazione con UJCE e MAF, Marengo Alta Formazione) a un’opera che descriva storie e migrazioni sulle strade del Mare Nostrum, “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di uno scrittore non vivente (assegnato nel 2019 a Scrivo perché sono un chimico di Primo Levi e nel 2020 a La ballata del 25 aprile di Alfonso Gatto), che sarà attributo in occasione della XX edizione alla lettera inedita scritta nel 1923 da Italo Svevo per rivendicare al suo editore l’integrità stilistica e linguistica del finale de La coscienza di Zeno, e “InediTO Young” consistente in una penna stilografica ad autori minorenni promettenti offerta da Aurora Penne.

Come consuetudine, alle opere dei vincitori sarà dedicato il reading a cura dell'attrice Melania Giglio, sonorizzato da Megahertz (musicista e compositore che ha collaborato con Franco Battiato, Morgan, Bluvertigo, Cristiano De Andrè, Max Pezzali e Max Gazzè) e Ramon Moro (trombettista e compositore).