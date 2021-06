Da Nichelino parte la campagna 'un sorriso contro gli odiatori seriali' della politica

Nei giorni scorsi, nei primi manifesti elettorali comparsi a Nichelino in vista delle elezioni d'autunno, qualcuno ha pensato bene di aggiungere scritte e commenti non esattamente 'oxfordiani' accanto alle immagini dell'assessore Fiodor Verzola, di fronte alla scuola frequentata dalla figlia.

Verzola, invece che gridare allo scandalo o rispondere sullo stesso piano, ha usato l'ironia, sovrapponendo l'immagine di un sorriso per nascondere le scritte più becere. "In politica certi limiti non andrebbero mai superati, ma c'è un'arma straordinaria per rispondere agli odiatori seriali: la consapevolezza delle nostre azioni e il sorriso che ne deriva", ha aggiunto l'assessore nichelinese.

Il sindaco Giampiero Tolardo è andato oltre, invitando tutte le forze politiche di tutte le città che andranno al voto in autunno ad adottare una politica simile: "Le minacce e l'odio seriale sono deplorevoli e toccano tutti, la sinistra e la destra", ha detto, ricordando di essere stato a sua volta vittima di minacce e insulti molto pesanti. "Per questo, faccio un appello a tutte le forze politiche a rispondere in maniera chiara e netta, con un sorriso".

"Anche io qualche settimana fa sono stato oggetto di minacce di morte in rete", ha ricordato l'ex assessore di Nichelino Diego Sarno. "Complimenti a Fiodor per aver deciso di rispondere con un sorriso, ma sono anche depositario in regione della prima legge contro l'odio in rete: se verrà approvata sarà un bel segnale per tutti".