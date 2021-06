Daniele Sciolla: i suoni come particelle in continuo gioco (e senza dire una parola)

Daniele Sciolla inizia a suonare il flauto alle scuole medie, poi frequenta il Conservatorio studiando pianoforte e composizione. Poi arriva la musica punk e i primi gruppi, fino all’esperienza da busker in giro per l’Europa e l’Erasmus in Svizzera che lo avvicina all’elettronica e al mondo dei sintetizzatori. Le prime vere soddisfazioni li con la band synth-pop Anudo con cui ha all’attivo diverse pubblicazioni e oltre 400 date in Italia e all’estero. Da poco ha pubblicato l’Ep Spin of Synth che mette in luce il diverso modo di affrontare uno stesso stimolo. Da un unico innesco sono stati prodotti risultati molto diversi a seconda delle diverse macchine utilizzate.

Quando e come Daniele Sciolla si è avvicinato ai sintetizzatori?

Durante gli anni in cui studiavo all'università di matematica. Uno dei miei migliori amici era tornato dall'Inghilterra dove aveva iniziato a suonare musica elettronica. Iniziai con lui a muovermi sui sintetizzatori digitali e poi su quelli analogici. Il mio primo sintetizzatore l'ho preso qualche anno dopo ed è stato un Jupiter6. Quella macchina ha e ha avuto un ruolo fondamentale nel mio interesse sulla sintesi sonora.

Cosa ispira la composizione delle sue tracce?

Dipende: a volte un ragionamento, a volte un’improvvisazione musicale, altre invece da suoni ambientali. Non c'è uno standard.

Perché ha scelto una musica senza parole?

Mi piace molto la poesia e mi piace molto la musica. Sono per me arti diverse e sicuramente possono essere accostate, ma non necessariamente. Io mi reputo più musicista che poeta e per quanto apprezzi l'unione di parole e musica non ho la necessità di legarle assieme.

L’elettronica e il 2020, troppo inflazionata o c’è ancora originalità?

L'elettronica in realtà vuol dire tante cose. La musica che ho scritto in Spin Of Synth ad esempio è molto sperimentale, molto lontana dai canoni classici di musica elettronica. Quindi direi che c'è margine per l'originalità: bisogna certamente allontanarsi dai preset e inserire qualcosa di personale nell'opera.

Ha da poco pubblicato l’Ep “Spin of Synth”, dove ci porta mentre lo ascoltiamo?