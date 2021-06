Mangia come parli a Grugliasco, la Lega raccoglie firme per difendere il Made in Italy

“Finalmente abbiamo potuto riprendere la nostra attività sul territorio". Così Giovanni Parisi, segretario Lega Salvini Grugliasco.

E ieri mattina, per il secondo sabato consecutivo, a Grugliasco un gazebo è stato allestito nel mercato di Viale Echirolles dove è stato possibile effettuare il tesseramento alla Lega per l’anno 2021. Numerose sono anche le firme raccolte in questi due week-end per l’iniziativa #MangiaComeParli nella quale si impegna il Governo a difendere in ogni sede i prodotti, le aziende ed i lavoratori del settore agroalimentare italiano, parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione e che, come la dieta mediterranea riconosciuta dall'Unesco, rappresentano un patrimonio per l'intera Umanità.