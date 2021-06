Vanchiglietta, la denuncia di Fratelli d'Italia: “Semaforo coperto dalla vegetazione davanti all'ospedale Gradenigo”

In corso Regina Margherita, di fronte all'ospedale Gradenigo, la vegetazione arriva addirittura a coprire il semaforo, mentre il verde invadente colpisce anche in corso Belgio all'angolo con corso Tortona e su alcuni tratti dei marciapiedi di via Fontanesi e via Cigliano: “L'amministrazione – dichiara Pergolizzi – ha effettuato soltanto alcuni interventi a macchia di leopardo, evidenziando una programmazione alquanto irrazionale tanto da far pensare che tali lavori siano stati svolti solo in seguito a specifiche segnalazioni giunte dalle singole zone. Ancora una volta mi faccio portavoce di diversi cittadini e commercianti: nelle scorse settimane la capogruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi aveva presentato un'apposita interpellanza”.