Entra in un locale con la saracinesca abbassata per prendere un kebab, poi ruba l'incasso

Con numerosi precedenti specifici e un avviso orale del questore, ieri mattina, ha commesso un furto all’interno di un locale commerciale di via Breglio. Il titolare si è allontanato per prendere un caffè ed ha lasciato la saracinesca dell’esercizio abbassata di tre quarti quando ha notato una persona uscire dal locale. Voleva solo un kebab e lo ha riferito al proprietario, ma quest’ultimo, insospettito, ha constatato l’ammanco di 300 euro dal registratore di cassa. Quando sono giunti i poliziotti, il ladro, con la scusa di sentirsi male e voler prendere un po’ di aria, ha approfittato del momento e ha sferrato un pugno in faccia a uno degli agenti. Si è guadagnato la fuga ma è stato raggiunto e fermato.

Gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato il recidivo, un italiano di 47 anni, per furto aggravato, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.