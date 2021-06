Topi d'auto in corso Re Umberto: due arrestati dalla polizia

Gli agenti in servizio di volante li notano durante il pattugliamento del centro cittadino. I due guardano all’interno delle autovetture in sosta nel controviale di Re Umberto quando a un certo punto uno dei due ha sfondato con un martelletto frangi vetro il deflettore posteriore destro di un auto. L’altro invece, dopo essersi protetto il pugno, avvolgendoci intorno una felpa, ha introdotto il braccio nel vetro infranto e ha aperto la portiera.

Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato i due per tentato furto aggravato in concorso. Entrambi, cittadini italiani di 33 e 34 anni con precedenti di polizia e un avviso orale del questore, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria anche per ricettazione poiché trovati in possesso di due autoradio e una tessera carburante. Inoltre, il trentaquatrenne è stato arrestato anche per evasione, poiché attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso per il porto del martelletto frangi vetro e di due cacciaviti.