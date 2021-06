Le armi improprie della sindaca

Sabato 5 giugno, in piazza Castello a Torino, si è svolta una manifestazione indetta da numerose sigle dell'universo lgbt, a favore dell'approvazione del ddl Zan. Un diritto sacrosanto a dimostrare a favore delle idee in cui molti credono.

Alla manifestazione, tra gli altri, ha partecipato Lei, Chiara Appendino, in qualità di Sindaco di Torino. Un diritto sacrosanto, da parte Sua, di dimostrare il Suo appoggio ad una idea che condivide.

Ma Lei, Sindaca, ahimè, indossava, o meglio, ostentava, la fascia tricolore distintiva del Suo rango, sostenendo che “...la Città oggi è qui ed ha deciso da che parte stare”, andando fuori dal sacrosanto diritto di opinione personale, contrabbandando arbitrariamente il sentimento di qualcuno per quello di tutti, rivestendolo con l'autorità della Sua fascia da Sindaco.

E questo è intollerabile.

Lei, Sindaca, pur essendo ovviamente l'espressione di una parte dei cittadini, ovvero di quelli che La hanno votata, ha il dovere di rappresentarli tutti, non solo i suoi elettori, evitando utilizzi impropri o perlomeno inopportuni, ma certamente divisivi, dei simboli del Suo status.

Brandire la fascia tricolore, trascinandola nel fango delle probabili polemiche che ne seguiranno, perché non è improbabile che qualche consigliere comunale presenti un’interpellanza per chiederLe conto di questo Suo comportamento, è un modo di agire chiaramente divisivo, che non si addice a chi invece dovrebbe unire e rispettare gli interessi e le idee di tutti.

Mi chiedo se, al posto di una manifestazione lgbt, la fascia Lei l'avesse indossata, adducendo le medesime motivazioni, ad una manifestazione “pro famiglia”, cosa sarebbe saltato fuori. Il pandemonio mediatico e le polemiche, scatenate ad arte dalle associazioni lgbt e cavalcate sapientemente da certa informazione, sarebbero arrivate in cielo.

Cara Sindaca, se una manifestazione pro ddl Zan si può definire, come ha fatto Lei, a favore dei diritti, altrettanto lo è una pro vita e pro famiglia, perché anche la vita e la famiglia hanno diritti inalienabili, anche se oggi passati di moda e finiti in secondo piano ed anch'essa avrebbe meritato la presenza con fascia ed accluse dichiarazioni di simpatia, sempre se veritiere e non di facciata.

Il Suo mandato volge al termine e, vista la Sua mancata ricandidatura, il problema in futuro non dovrebbe più porsi, anche se uso il condizionale, perché al peggio pare non esserci più limite, ma mi auguro che questa vicenda rammenti a tutti, in specie ai Suoi successori, oltre che a Lei, che una fascia da Sindaco non è un'arma impropria da mulinare contro gli avversari politici ed i cittadini che non la pensano come Lei, ma un simbolo di difesa dei diritti di tutti.