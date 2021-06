Ecosostenibilità, comune di Vercelli e ‘Marazzato’ insieme per gli studenti

Una sana coscienza ambientale nasce già dai banchi di scuola. Specialmente in un mondo che chiede soltanto un po’ più di attenzione e rispetto per il bene del pianeta.

Nasce così il progetto ‘ACQUA IN BORRACCIA’, che vede in prima linea insieme il ‘Gruppo Marazzato’, storica azienda piemontese (compirà 70 anni nel 2022) specializzata nelle soluzioni per l’ambiente, e il Comune di Vercelli che hanno, di fatto, acquistato le 2000 borracce ‘eco’ distribuite nelle scorse settimane ad altrettanti giovanissimi allievi delle scuole primarie pubbliche e parificate del capoluogo di provincia.

Il progetto-pilota, avviato prima della pandemia, era nato in sinergia con ‘Arpa Piemonte’ (‘Agenzia

Regionale per la Protezione dell’Ambiente) e ‘ATO N.2’(‘Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2’) e ha trovato il suo compimento solo nel presente anno accademico.

Il momento conclusivo dell’iniziativa sarà Mercoledì 9 Giugno alle ore 10.00 al ‘Piccolo Studio’ dove saranno presenti anche una rappresentanza dei bambini vercellesi che hanno partecipato al progetto. Il Sindaco Andrea Corsaro illustrerà l’iniziativa, insieme ai promotori del progetto, e incontrerà una rappresentanza di bambini della scuola primaria, mentre il resto degli allievi, le famiglie e la cittadinanza tutta potranno partecipare collegandosi alla pagina Facebook “Città di Vercelli” che trasmetterà l’evento in streaming.

“Un evento importante, che conclude un’iniziativa già sperimentata con successo a fine 2019 anche nelle municipalità di Santhià (VC) e Villastellone, nel Torinese, poi interrotta per il brusco arrivo della pandemia da Covid-19”, esordisce Alberto Marazzato, General Manager dell’azienda che conduce insieme ai fratelli Davide e Luca, gestita dalla famiglia da tre generazioni.

“Quanto omaggiato ai ragazzi della città vuol essere un gesto concreto nei confronti del territorio con l’occhio attento rivolto al benessere e al futuro dei bambini che saranno gli adulti di domani. Ringrazio di cuore a nome del ‘Gruppo’ Marazzato’ il Sindaco Andrea Corsaro, l’Amministrazione e tutti per aver creduto nel progetto, e hanno fatto un lodevole sforzo condiviso nel coordinamento e nella gestione logistica per l’ottima riuscita dell’intera operazione”.

I ragazzi di Vercelli potranno dunque impiegare le borracce per portarsi da bere a scuola o in giro così come hanno fatto, a dicembre 2019, anche i ragazzi di Borgo Vercelli, Santhià e Villastellone (in provincia di Torino) sempre grazie a ‘Marazzato’, che ne ha prodotte e donate complessivamente ben 4.500 esemplari insieme alle varie amministrazioni comunali.

Uno strumento prezioso, utile ai più piccoli per una sana e corretta educazione ambientale nel rapporto con territorio, ecologia e natura.

Nel corso dell’appuntamento di mercoledì, verrà presentato un brano inedito dal titolo “Acqualunquecosto”, incluso nel progetto di educazione alla sostenibilità “Musica d’Ambiente”, promosso da Arpa Piemonte. Musica e testo del brano sono di Franco Pistono, così come ideazione, sviluppo narrativo e direzione artistica del videoclip animato dai disegni realizzati dai 2000 bambini vercellesi. Progetto grafico e montaggio video sono di Riccardo Manachino, dipendente ‘Marazzato’.

‘ACQUA IN BORRACCIA’ proseguirà nel prossimo anno accademico e verrà arricchito di nuovi tasselli che andranno ad alimentare l’iniziativa: “Tra le ipotesi c’è quella di realizzare un evento in presenza che preveda il coinvolgimento diretto di tutti i bambini, ma non vogliamo svelare altro” conclude soddisfatto Alberto Marazzato.