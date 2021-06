Pietro Sparacino sul palco di Off Topic con "Egoistagram. Sono d’accordo con me”

Pensieri, opinioni e consigli continuamente in vetrina: il mondo dei social si è, ormai, trasformato in un grande e confuso crogiolo di flussi di coscienza e input indesiderati, nel quale ogni voce spintona le altre per assumere importanza e riconoscimento sempre maggiori.

Proprio in questo solco di caleidoscopici punti di vista si inserisce, dunque, la critica mordace e brillante di Pietro Sparacino, stand up comedian siciliano – ma naturalizzato romano – che, martedì 8 e mercoledì 9 giugno, calcherà il palco esterno di Off Topic con il suo ultimo monologo satirico, “Egoistagram. Sono d’accordo con me”.

Dopo il successo del precedente “Diodegradabile. Il potere logora chi ce l’ha” e il grande consenso ottenuto mediante gli spettacoli su Zoom promossi nel corso dei diversi lockdown, il comico e autore classe 1982 tornerà in scena con l’acume e il carisma propri delle sue invettive satiriche, demolendo la ricerca affannosa di click e attenzione che, anziché porci in un reale contatto, ci conduce inesorabilmente in un vortice di solitudine e scollamento dagli altri. In una sorta di “Cogito ergo sum” rovesciato dove l’“essere”, con il suo egocentrismo e le sue insicurezze, legittima la condivisione spasmodica di idee, esperienze, emozioni e stati d’animo. Anche se non richiesti.

Comico, autore e attore, Pietro Sparacino rappresenta uno dei cardini della stand up comedy italiana, abbracciata nel 2009 con la partecipazione a Satiriasi, il collettivo fondato da Filippo Giardina e meritevole di aver introdotto il genere nel nostro Paese.

Dopo una breve esperienza a “Colorado Revolution” e un passato da cabarettista, Sparacino ha firmato, nel corso degli anni, sette monologhi di stand up comedy, affiancando, al contempo, impegni televisivi alla stregua sia di comico, sia di autore. Nel 2013 è, infatti, il protagonista di tutte le puntate del programma di Rai2 “Aggratis”, mentre nel 2014 figura nel cast di “XLOVE”, prodotto da Le Iene, e dal 2014 al 2018 è uno dei comedian della trasmissione “Stand Up Comedy”, il primo programma dedicato a tale arte in onda sul canale Comedy Central di Sky. Ancora, nel 2015 partecipa al “Maurizio Costanzo Show” e, fino al 2017, ricopre il ruolo di inviato a “Le Iene”, per poi divenire autore, nel 2018, di “Scherzi a parte”. Tra i suoi lavori autoriali, anche la collaborazione con Le Iene stesse, Enrico Brignano e molti altri comici del panorama nazionale.

Durante i mesi del lockdown Sparacino ha dato vita, infine, a una serie di live in videochiamata su Zoom che ha ottenuto ampio consenso di pubblico e ha raggiunto circa 1500 persone in tutta Italia. A settembre 2020 ha, inoltre, dato vita a “Comedy Village”, la prima vacanza estiva dedicata alla stand up comedy impreziosita da workshop, spettacoli dal vivo e incontri con alcuni comici di spicco del genere.

L’evento è organizzato dal collettivo Torino Comedy Lounge in collaborazione con The Comedy Club.

A introdurre le serate, gli stand up comedian Alice Umana (martedì 8) ed Emanuele Tumolo (mercoledì 9).