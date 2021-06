Twirling Collegno, una finale da campioni

Una competizione per chiudere l'anno in bellezza. Mesi difficili per le atlete dell'Ever Green Twirling Club Collegno, che non si sono mai arrese di fronte alle avversità, dimostrando che volontà e determinazione fanno sempre la differenza. A testimoniare il loro impegno non sono solo le competizioni regionali degli scorsi mesi, ma il talento dimostrato sul campo che le ha condotte al tanto agognato risultato: le finali nazionali di serie B e C.



A guadagnarsi questo prestigioso passaggio due atlete del team Made in Collegno, che al Pala UBI Banca di Cuneo hanno sfidato le migliori atlete d'Italia nelle competizioni individuali, portando a casa un ottimo risultato.



Una performance da medaglia di bronzo quella di Elisabetta Gramaglia, che con la sua esibizione nella categoria Free Style Junior Serie B ha scalato la classifica, salendo sul podio, dimostrando tutto il suo carattere e la sua risolutezza sul campo.

Quinto posto, invece, per Marzia Costa, che chiude questa stagione sportiva a un passo dal podio nella categoria Free Style Senior Serie B.



Una conclusione in grande stile che segna il prossimo anno agonistico, che, dopo un anno fatto di difficoltà ma anche di grande determinazione e passione, ha già tutte le premesse per iniziare con il piede giusto.