Patto tra Edisu e Amiat per rendere il mondo universitario più green

Patto tra Edisu e Amiat per rendere il mondo universitario ancora più green . Questa mattina alla Residenza Olimpia è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di stimolare gli studenti a fare azioni a favore dell'ambiente. E proprio in quest'edificio, a partire da settembre, verrà installata EcOlimpia.

Alla Residenza Olimpia contenitori ad hoc dove i ragazzi potranno differenziare i rifiuti

Si tratta di un progetto pilota di economia circolare, che prevede l'installazione di contenitori ad hoc dove i ragazzi potranno gettare i rifiuti in modo differenziato. Un processo in cui verranno coinvolti anche i fornitori, con l'obiettivo di ridurre gli scarti.

Oltre a questo verrà fatto un monitoraggio per capire a che punto è la raccolta differenziata nelle aule studio e mense gestite da Edisu, prevedendo eventuali azioni per migliorarla. Le associazioni studentesche e gli ospiti delle residenze verranno formati sul riciclo dei rifiuti, per diventare poi a loro volta formatori.