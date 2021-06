Maturità, nel Torinese aumentano i candidati: sono 17.695

Rispetto allo scorso anno scolastico nelle scuole statali e paritarie del torinese si registra un aumento del 2,78% dei candidati che sosterranno l'esame di Maturità, complessivamente 17.695 a fronte dei 17.216 del 2020. Nel dettaglio ci sono 17.259 maturandi interni e 436 esterni, contro i 16.752 interni e i 464 esterni dell'anno passato.

Sedici i maturandi che studiano in carcere, mentre lo scorso anno erano stati sette. Anche quest'anno nessuno in ospedale. Quasi invariato il numero delle commissioni, 429, 4 in più del 2020.

Intanto, con una lettera indirizzata al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio Manca, al Prefetto di Torino Claudio Palomba e all'Assessora Regionale all’Istruzione Elena Chiorino, l'associazione Priorità alla Scuola Piemonte fa il punto sull'anno scolastico che si sta chiudendo, il secondo dell'era Covid, sottolineando la necessità di affrontare e risolvere 7 questioni, in vista della ripresa di settembre. "Siamo giunti al termine di un difficile anno scolastico, che ha segnato soprattutto gli studenti del secondo e il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado (medie) e delle scuole secondarie di secondo grado, che nemmeno alla fine dell’anno, quando è stato riaperto tutto, sono riuscite a rientrare al 100% in presenza", si legge nella missiva. "La pandemia, e la sua gestione, ha impattato in maniera devastante sui giovani, comprimendo alcuni dei loro diritti fondamenti, mettendo in pericolo non solo il solo diritto all’istruzione, ma anche lo stesso diritto alla salute, intesa come salute psicofisica e non esclusivamente come diritto a non ammalarsi di Covid".

"Nel corso di quest’ultimo anno scolastico si sono susseguiti gli annunci spesso smentiti, dall’adeguamento del sistema dei trasporti, alla garanzia di un efficace tracciamento atto a garantire la massima frequenza a scuola, fino alla promessa mancata di un prolungamento dell’anno scolastico, finalizzato al recupero di parte dei mesi di presenza persi. Oggi crediamo sia non solo nostro diritto ma anche dovere di cittadine/i chiederVi quali sono i piani che intendete portare avanti per consentire che il prossimo anno scolastico 2021-2022 possa svolgersi serenamente e dignitosamente per gli studenti, le studentesse e tutto il personale scolastico".

"A tal fine - evidenza Priorità alla Scuola Piemonte - riteniamo che siano 7 i punti fondamentali:

Edilizia scolastica: garantire investimenti nell’edilizia scolastica che possano mettere in sicurezza le strutture esistenti, migliorare la qualità dell’aria e per costruire nuovi spazi più sicuri, adeguati e che possano ospitare tutti gli studenti e le studentesse. Distanziamento fisico a scuola: considerata la situazione della maggioranza degli istituti superiori nella nostra regione, che non hanno mai potuto rientrare al 100% a causa delle dimensioni delle aule, riteniamo indispensabile, se non verranno attuati gli interventi di cui al punto precedente, per un rientro in presenza, al 100% in tutti i plessi, proporre a Governo e Cts di annullare la restrizione del distanziamento di un metro da bocca a bocca, considerando che la campagna vaccinale degli adulti e dei soggetti fragili sarà alla fine dell’estate ad uno stadio molto avanzato se non completata. Trasporto pubblico locale: qual è la situazione attuale del trasporto pubblico, in particolare quello scolastico, e quali progetti sono stati progettati per garantire una ripartenza sostenibile a settembre?