Il beach volley italiano si incontra a Sanremo

Ai bagni Italia-Lido-Morgana, per 9 giorni consecutivi scenderanno in campo centinaia di ‘beachers’ dagli Under 14 agli Open sia maschili che femminili. Dal 19 giugno si svolgeranno i campionati nazionali giovanili e gli eventi collaterali mentre, dal 25 al 27, ci sarà il clou con la tappa Open nazionale, maschile e femminile.