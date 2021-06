Burattini alle Serre, Grugliasco riabbraccia la rassegna dedicata al teatro di figura

Ritorna in “presenza” e finalmente dal vivo il teatro di figura a Grugliasco con la tradizionale rassegna estiva dei Burattini alle Serre. Un appuntamento molto amato e seguito per condividere emozioni insieme, semplici, ma coinvolgenti. Il ridere insieme; il sorridere del riso dei bambini che ritrovano il riso, e il riconoscere in quel riso un modo per vincere quelle paure trasfigurate che il teatrino racconta… tutto questo ci pare essenziale e da riconquistare nella sua immediatezza, soprattutto dopo questo lungo periodo di socialità sospesa.